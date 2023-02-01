مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس (صورة)

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة الأنباء المترددة بشأن جنوح سفينة في قناة السويس.

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وأضاف ربيع في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن ما تردد من أنباء عن جنوح السفينة في المجرى الملاحي عاري من الصحة، مؤكدا أن السفينة حدث بها عطل فى التوجيه وأنه تم التعامل معها وتركت على جانب القناة، نافيا تعطل الملاحة في القناة.

وكشفت مصادر لـRT جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولة قاطرات تابعة للقناة على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال "جريس إيميليا" بعد أن تعطلت في المجرى المائي.

وكشفت المصادر إن حركة الملاحة في القناة لم تتأثر بعد جنوح سفينة الغاز، وهناك محاولات كبرى لسرعة تعويمها.

وأوضحت المصادر أن السفينة تعطلت بمنطقة البحيرات الصغرى بين منطقة چنيفة وكبريت، حيث كانت قادمة ضمن قافلة الجنوب من اتجاه السويس متجهة إلى بورسعيد.

ونوهت بأنه تم تأمينها وربطها لحين الانتهاء من التصليح، وحركه الملاحة منتظمة تماما.

المصدر: RT