 
مباشر

مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo6g

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة الأنباء المترددة بشأن جنوح سفينة في قناة السويس.

مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس (صورة)
إقرأ المزيد
جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها
جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها

وأضاف ربيع في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن ما تردد من أنباء عن جنوح السفينة في المجرى الملاحي عاري من الصحة، مؤكدا أن السفينة حدث بها عطل فى التوجيه وأنه تم التعامل معها وتركت على جانب القناة، نافيا تعطل الملاحة في القناة.

وكشفت مصادر لـRT  جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولة قاطرات تابعة للقناة على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال "جريس إيميليا" بعد أن تعطلت في المجرى المائي.

وكشفت المصادر إن حركة الملاحة في القناة لم تتأثر بعد جنوح سفينة الغاز، وهناك محاولات كبرى لسرعة تعويمها.

وأوضحت المصادر أن السفينة تعطلت بمنطقة البحيرات الصغرى بين منطقة چنيفة وكبريت، حيث كانت قادمة ضمن قافلة الجنوب من اتجاه السويس متجهة إلى بورسعيد.

ونوهت بأنه تم تأمينها وربطها لحين الانتهاء من التصليح، وحركه الملاحة منتظمة تماما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا