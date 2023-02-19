السعودية.. "سدرة" المالية تستحوذ على مبنى مكاتب "ذا باور" في بريطانيا

أعلنت شركة "سدرة" المالية السعودية استحواذها على مبنى "ذا باور The Bower" للمكاتب في ستوكلي بارك بالمملكة المتحدة.

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واستحوذت الشركة على المبنى مقابل 73.75 مليون جنيه إسترليني (بنسبة عائد تصل إلى 7%) من شركة "كليربيل بروبرتي بارتنرز 2 إل بي Clearbell"، وهي عبارة عن صندوق تديره شركة "كليربيل كابيتال إل إل بي" مع شركة "باتريزيا" والرائدة في مجال الأصول العقارية العالمية، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وأوضحت "عكاظ" أن "مبنى "ذا باور" يعكس مستوى جديدا من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث أصبح واحدا من أبرز المناطق التجارية في المملكة المتحدة بعد إعادة تجديده بالكامل، علما بأنه مؤجر حالياً لشركة Canon Europe".

من جهته، قال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية في هذه المناسبة: "نحن سعداء بالاستحواذ على مقر شركة "كانون Canon" في ستوكلي بارك في المملكة المتحدة، حيث يشكل هذا العقار إضافة جديدة إلى محفظتنا العقارية التي تتوافق مع إستراتيجيتنا المرتكزة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تنطوي على أصول ذات جودة عالية مؤجرة إلى فئات مميزة. إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هي في صميم الإستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها سدرة المالية كما يتضح من العقارات العديدة التي استحوذنا عليها والتي حصلت على تصنيفات عالية وفقاً لنموذج التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء (BREEAM)".

وتابع: "تتميز الأصول العقارية التي تحتوي عليها محفظة سدرة المالية بأنها مزودة بأنظمة التدفئة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الغاز، كما أنها تعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية وتسخير الطاقة الحرارية من مصدر الأرض. وتلتزم سدرة بالاستحواذ على الأصول الأفضل في فئتها التي تساهم في استقطاب المستأجرين المؤيدين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أنها تعمل على رفع مستوى هذه المعايير بشكل مستمر للحفاظ على ولائهم".

وأردف: "إن قدرتنا على إبرام هذه الصفقة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية هي إثبات واضح على التزامنا طويل الأجل بسوق العقارات في المملكة المتحدة وقدرتنا على توفير اليقين بشأن تنفيذ صفقات البيع إلى المستثمرين..تمتلك "سدرة" واحدة من أكبر المحافظ العقارية التي تضم مجموعة من المقار الرئيسية لأهم العلامات التجارية العالمية في المملكة المتحدة، وتشمل "هيلتون"، و"كوكا كولا"، و"أتكينز"، و"كاونتريسايد بي آل سي"، وشركة "Canon" التي أصبحت حاليا شريكا مستأجرا".

المصدر: "عكاظ"