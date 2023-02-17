وزير الطاقة السعودي يتحدث عن هدف "أرامكو" بحلول 2027

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة "أرامكو" لا تحتاج إلى تسويق.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "الشركة تسوق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة والربط بالعالم، وقدرتها على التعاقد وبرامجها للتوطين، وجميع ما قد يذكر .. يعمل معنا أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين".

وأضاف الوزير: "حتى مع ذلك استغرقت منا مرحلتا ما قبل الهندسة والهندسة عامين، وسنحقق الهدف بحلول عام 2027، نتحدث عن مليون برميل".

وأردف: "بكل الممكنات التي لدى أرامكو والسيولة المالية وصناعة القرارات، مجلس واحد وقرار واحد وإدارة واحدة..لا شركاء، وبناء علاقات متينة مع المالك، الذي هو كذلك مانح الامتياز، وسيستغرق ذلك سبع سنين لإتمام الأمر".

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لا نحتاج تسويقا لشركة "أرامكو" فهي تسوق ذاتها#الإخباريةpic.twitter.com/VH27nYdgHb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023

المصدر: "الإخبارية"