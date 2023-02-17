 
مباشر

بوتين يكشف عن أكبر حقلي غاز تمتلكهما روسيا

مال وأعمال

بوتين يكشف عن أكبر حقلي غاز تمتلكهما روسيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urwo

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس شركة "غازبروم"، عن مكامن قوة روسيا في قطاع الغاز، بما في ذلك كبرى حقولها من الغاز.

إقرأ المزيد
روسيا والصين تتفقان.. غاز
روسيا والصين تتفقان.. غاز "قوة سيبيريا" بالروبل واليوان

وخلال حديثه أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تمتلك احتياطيات فلكية من الغاز الطبيعي بالنسبة لأي دولة في العالم.

وقال بوتين: "لدى روسيا حقلا بوفانينكوفسكوي وخاراسافيسكوي، في الحالة الأولى (تبلغ احتياطيات) الحقل 4.9 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة قرابة خمسة تريليونات وفي الحالة الثانية نحو تريليوني (متر مكعب) هذه احتياطيات فلكية لأي بلد".

وعن آفاق سوق الغاز العالمية، قال بوتين: "الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين".

من جهته أشار رئيس شركة "غازبروم" الروسية ألكسي ميللر، إلى أن قلب قطاع الغاز الروسي النابض هو حقل بوفانينكوفسكوي في شبه جزيرة يامال، وقال إن "المركز الرائد في الإنتاج هو مركز إنتاج الغاز في يامال وقلبه هو حقل بوفانينكوفسكوي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في ذكرى تأسيس "غازبروم" الـ30: الغاز كان وسيظل موردا قيما لفترة طويلة ولدينا "احتياطات فلكية"