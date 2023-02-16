"بوليتيكو": انقسام أوروبي حول حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية بأن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا أمس الأربعاء في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وخاصة بسبب المطاط الروسي.

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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن وثائق رسمية أن "إحدى نقاط الخلاف هي المطاط الصناعي، الذي تريد المفوضية الأوروبية فرض عقوبات عليه".

وأشارت إلى أن دولا مثل إيطاليا وألمانيا تعارض فكرة فرض عقوبات على واردات المطاط الصناعي الروسي، بينما تدعم بولندا مثل هذا الإجراء.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي تخطط بروكسل لفرضها بحلول 24 فبراير 2023، ستغلق الثغرات الموجودة في الحزم السابقة من الإجراءات التقييدية.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت مقترحات حول عقوبات بقيمة 11 مليار، حيث سيتم توسيع القيود التجارية لتشمل البنوك والشركات الجديدة.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.

المصدر: نوفوستي