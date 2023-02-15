وسائل إعلام: المفوضية الأوروبية دعت لفصل بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للمصارف

دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي لفصل بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للمصارف، وذلك في إطار الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادرها الخاصة في الأوساط الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي. والحديث يجري عن فصل Alfa-Bank وRosbank وTinkoff Bank عن النظام المصرفي العالمي.

وأدرجت المفوضية الأوروبية 4 مؤسسات مالية روسية في حزمة العقوبات المقترحة والتي هي بحاجة لإقرارها من مجلس الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح نافذة.

كذلك تضمنت الحزمة تشديد القيود على إنشاء مشاريع مشتركة من قبل أفراد وكيانات قانونية في الاتحاد الأوروبي مع روسيا، وعلى وجود المواطنين الروس في قيادة الشركات الأوروبية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على 3 بنوك (Alfa-Bank وRosbank وTinkoff Bank) وصندوق الرفاه الوطني الروسي (صندوق سيادي) وذلك كجزء من الحزمة العاشرة من العقوبات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق إن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي تخطط بروكسل لفرضها بحلول 24 فبراير 2023، ستغلق الثغرات الموجودة في الحزم السابقة من الإجراءات التقييدية.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.

المصدر: تاس