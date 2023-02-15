 
مباشر

وسائل إعلام: المفوضية الأوروبية دعت لفصل بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للمصارف

مال وأعمال

وسائل إعلام: المفوضية الأوروبية دعت لفصل بنوك روسية عن منظومة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ures

دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي لفصل بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للمصارف، وذلك في إطار الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا.

إقرأ المزيد
بوريل يدعو إلى إدراج 100 شخص جديد في حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
بوريل يدعو إلى إدراج 100 شخص جديد في حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادرها الخاصة في الأوساط الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي. والحديث يجري عن فصل Alfa-Bank وRosbank وTinkoff Bank عن النظام المصرفي العالمي.

وأدرجت المفوضية الأوروبية 4 مؤسسات مالية روسية في حزمة العقوبات المقترحة والتي هي بحاجة لإقرارها من مجلس الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح نافذة.

كذلك تضمنت الحزمة تشديد القيود على إنشاء مشاريع مشتركة من قبل أفراد وكيانات قانونية في الاتحاد الأوروبي مع روسيا، وعلى وجود المواطنين الروس في قيادة الشركات الأوروبية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على 3 بنوك (Alfa-Bank وRosbank وTinkoff Bank) وصندوق الرفاه الوطني الروسي (صندوق سيادي) وذلك كجزء من الحزمة العاشرة من العقوبات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق إن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي تخطط بروكسل لفرضها بحلول 24 فبراير 2023، ستغلق الثغرات الموجودة في الحزم السابقة من الإجراءات التقييدية.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا