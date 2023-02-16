استكمال صفقة بيع أصول لـ"إيكيا" في روسيا

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" أن اللجنة الحكومية الروسية وافقت على بيع 3 من أصل 4 مصانع تملكها شركة "إيكيا" السويدية في روسيا، وذلك بعد أن قررت الشركة الانسحاب من البلاد.

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ووفقا للصحيفة فإن شركتين روسيتين ستقومان بشراء مصانع "إيكيا" والشركتان هما Slotex، وهي شركة لإنتاج المطابخ، وLuzales، شركة أخشاب.

وتضم شركة "إيكيا" اليوم ما لا يقل عن 1.5 ألف موظف، وقد ضمنت لهم "إيكيا" الحفاظ على الرواتب والمزايا الاجتماعية بعد بيع الأصول لرجال الأعمال الروس.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث أنها ستعلق أنشطتها في روسيا وبيلاروس على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على شركات وقطاعات اقتصادية روسية، كذلك أعلنت بعض الشركات الغربية الانسحاب من السوق الروسية، ومنها "إيكيا".

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: وكالات