"إيكيا" السويدية لن تبيع أعمالها في روسيا

كشف مصدر لوكالة "تاس" الروسية عن أن عملاق الأثاث السويدي "إيكيا" لن يبيع أعماله في روسيا، وذلك بعد أن قررت الشركة السويدية الانسحاب من السوق الروسية.

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وأفاد المصدر، بأن "إيكيا" لن تبيع شركتها في روسيا، لكن مخازن الشركة ومستودعاتها ستظل مغلقة، رغم أن "إيكيا" تريد العودة إلى روسيا في غضون عام أو عامين إذا تغير الوضع الاقتصادي وخفت ضغوط العقوبات.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث أنها ستعلق أنشطتها في روسيا وبيلاروس على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على شركات وقطاعات اقتصادية روسية، كذلك أعلنت بعض الشركات الغربية الانسحاب من السوق الروسية، ومنها "إيكيا".

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: "تاس"