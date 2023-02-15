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ارتفاع واردات النمسا من الغاز الروسي

مال وأعمال

ارتفاع واردات النمسا من الغاز الروسي
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفعت حصة الغاز الروسي في واردات النمسا في ديسمبر الماضي إلى 71% من 41% سجلت في الشهر الذي قبله نوفمبر الماضي.

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وجاء ذلك بناء على رسوم بيانية أعدتها الوزارة الوطنية النمساوية لحماية المناخ والبيئة والطاقة والنقل والابتكار والتكنولوجيا ونشرتها على موقعها الإلكتروني.

وبحسب الرسوم، التي استندت إلى بيانات منظم الغاز النمساوي، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في ديسمبر 2022 بلغت 71% أما الواردات من مصادر أخرى فكانت عند 29%.

وللمقارنة فإن حصة الغاز الروسي كانت في أكتوبر 2022 عند 77%، وعند مستوى 79% في فبراير الماضي.

وأمس أشار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية إلى أن الطلب على موارد الطاقة الروسية في أوروبا لا يزال مرتفعا، نافيا الأحاديث عن إزاحة روسيا من الأسواق الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

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