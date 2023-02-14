الخارجية الروسية: الطلب على موارد الطاقة الروسية لا يزال مرتفعا في أوروبا

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية بأن الطلب على موارد الطاقة الروسية في أوروبا لا يزال مرتفعا، نافيا الأحاديث عن إزاحة روسيا من الأسواق الأوروبية.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الثلاثاء.

وقال الدبلوماسي الروسي، ردا على طلب تعليق حول السبب وراء تصاعد الوضع مع الغاز في بلغاريا العام الماضي: "لا نرى مبررا اقتصاديا واضحا لمثل هذه الإجراءات: التكاليف تتزايد وهناك مخاطر من حدوث عجز في المادة المطلوبة. يحاولون إقناع المستهلكين البلغاريين في أن الزيادة الأسطورية في أسعار الغاز مبررة لقاء أمن الطاقة البلغاري".

وأشار إلى أن أمن الطاقة في بلغاريا مرتبط بحقيقة أن صوفيا توقفت عن استلام الغاز الروسي بسبب رفضها سداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بالروبل.

ولفت الدبلوماسي إلى أن آلية دفع الغاز بالروبل التي اقترحتها روسيا في أبريل الماضي شفافة وبسيطة وموثوقة، وتستخدمها العديد من الشركات الأوروبية بنجاح. وأضاف "نأسف لأن القيادة البلغارية اتخذت مسارا مختلفا".

وفي 23 مارس الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى الروبل من أجل التوقف عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات. ودخل مرسوم رئاسي بهذا الشأن حيز التنفيذ في 1 أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي