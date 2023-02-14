"أوبك" ترفع من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023

زادت منظمة "أوبك" من توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023، وعزت ذلك إلى قيام الصين بتخفيف القيود المرتبطة بكورونا ما يشير إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية.

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وقالت منظمة "أوبك"، في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر السابق.

وأوضح التقرير، أن مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون إعادة تشغيل اقتصاد الصين بعد إلغاء القيود المفروضة على التنقل وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم.

وتتوقع منظمة "أوبك" نمو الطلب الصيني 590 ألف برميل يوميا في عام 2023، بزيادة من توقعات الشهر الماضي البالغة 510 آلاف برميل يوميا.

إلا أن المنظمة أشارت إلى أن التوقعات تخضع لحالة من عدم اليقين، بسبب تداعيات فيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية المستمرة وتطورات الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات