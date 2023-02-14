خبير عن قرار بايدن طرح كميات إضافية من النفط في السوق: "خطوة يائسة لمحاربة التضخم"

اعتبر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن خطوة الإدارة الأمريكية لطرح كميات إضافية من النفط الخام ليست إلا خطوة يائسة لمحاربة التضخم في الولايات المتحدة.

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وأوضح الخبير قائلا في منشور على قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "قررت إدارة بايدن طرح 26 مليون برميل نفط أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي في السوق في محاولة لاحتواء التضخم. وفي وقت سابق بعد تحديث البيانات اتضح أن التضخم الشهري ارتفع في نوفمبر 2022 ليس بنسبة 0.1% بل بنسبة 0.2%، وفي ديسمبر 2022 صعد التضخم بنسبة 0.1% ولم ينخفض ​​بنسبة 0.1% كما ورد سابقا".

وأشار الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف إلى أن ذلك مؤشر على صعوبة إيقاف التضخم. وشدد على أن الخطوة ستحفز الصناعة الصينية.

وقال: "في ظل هذه الخلفية تتخلص الصين من السندات الأمريكية وتتخلى عن الحجر الصحي. إن تشديد الأوضاع المالية في الغرب على خلفية تحفيز الإنتاج في الصين يعني أن الصناعة الصينية تحل محل الصناعة الغربية بسرعة. الصين تسرع صعودها إلى القمة، والولايات المتحدة تسرع سقوطها. كل هذا يؤدي معا إلى زيادة التوتر السياسي، والذي يتم التعبير عنه في حالة الهستيريا حول البالونات الصينية".

وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.

المصدر: RT