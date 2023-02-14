 
مباشر

انخفاض أسعار النفط بعد خطوة من البيت الأبيض

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد خطوة من البيت الأبيض
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur0p

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت واشنطن عن خطة لبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 79.36 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.97% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 86.12 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.57% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.

وتتطلع الأسواق الآن إلى تقرير منظمة "أوبك" الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حول الأوضاع في أسواق النفط العالمية.

المصدر: RT + بلومبرغ + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع