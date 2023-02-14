انخفاض أسعار النفط بعد خطوة من البيت الأبيض

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت واشنطن عن خطة لبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 79.36 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.97% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 86.12 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.57% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.

وتتطلع الأسواق الآن إلى تقرير منظمة "أوبك" الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حول الأوضاع في أسواق النفط العالمية.

المصدر: RT + بلومبرغ + رويترز