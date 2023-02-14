نزيف أسعار النفط يزداد بعد قرار أمريكي
عززت أسعار النفط من تراجعها اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 78.54 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.7% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وقبل ذلك اليوم تراجع الخامان بنسبة 0.97% للأمريكي وبنسبة 0.57% لخام "برنت".
وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.
المصدر: RT + بلومبرغ