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نزيف أسعار النفط يزداد بعد قرار أمريكي

مال وأعمال

نزيف أسعار النفط يزداد بعد قرار أمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عززت أسعار النفط من تراجعها اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

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وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 78.54 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.7% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وقبل ذلك اليوم تراجع الخامان بنسبة 0.97% للأمريكي وبنسبة 0.57% لخام "برنت".

وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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