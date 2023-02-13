الاتحاد الأوروبي يتوقع تحسنا اقتصاديا والتضخم ما زال مؤلما

رفعت المفوضية الأوروبية سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام قائلة إن أوروبا ستتجنب بصعوبة الركود وإنها تجاوزت بالفعل ذروة التضخم مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من مستويات فلكية.

إقرأ المزيد

بيد أن المفوضية الأوروبية حذرت اليوم الاثنين من أن الأسعار المرتفعة التي يعاني منها المستهلكون سوف تستمر في كبح الاقتصاد لأشهر مقبلة.

وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية لفصل الشتاء إن النمو لعام 2023 يجب أن يصل إلى 0.8 بالمائة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين، التي تستخدم عملة اليورو. وهذه زيادة بنسبة 0.3 بالمائة عن التوقعات الأخيرة في نوفمبر 2022.

بالنسبة للكتلة الأوسع المكونة من 27 دولة، تشير تقديرات المفوضية إلى أن النمو سيبلغ 0.9 بالمائة، مرتفعا أيضا من 0.3 بالمائة.

كما توقعت المفوضية أن يتجنب الاقتصاد الأوروبي الانكماش في الربع الحالي من يناير إلى مارس 2023.

المصدر: أ ب