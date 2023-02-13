كنعاني: الصين باتت الشريك التجاري الأول لإيران.. وزيارة رئيسي لبكين ستعزز العلاقات أكثر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر ⁧‫كنعاني إن الصين باتت الشريك التجاري الأول لإيران رغم العقوبات المجحفة المفروضة على طهران.

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وأضاف كنعاني في تصريحات له اليوم الاثنين: "رغم العقوبات الظالمة، نتيجة التعاون بين البلدين كانت إيجابية وبدأ تنفيذها.. صادراتنا للصين خلال عام بلغت 14 مليار دولار وتم استيراد 13 مليار دولار من البضائع من الصين والعلاقات التجارية والاقتصادية بيننا شهدت نموا بنسبة 43 بالمئة وباتت الصين الشريك التجاري الأول لإيران".

وتابع: "تم توقيع 7 اتفاقيات اقتصادية خلال العام الماضي بين البلدين وزيارة رئيس الجمهورية تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات".

وأشار كنعاني إلى أن "زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين تأتي بدعوة من نظيره الصيني وتدل على أجواء سياسية جيدة ببن البلدين، وتعبر عن إرادة قادة البلدين لتعزيز العلاقات على أساس المصالح المشتركة".

وأوضح أن "هذه الزيارة تهيئ الأرضية لتعزيز العلاقات بين طهران وبكين لا سيما في المجال الاقتصادي وهناك خطة شاملة للتعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن "الزيارة بامكانها أن توفر الأرضية لتنفيذ هذه الخطة التي تمثل خارطة طريق للتعاون بين البلدين وهناك وثائق واتفاقيات سوف يتم توقيعها في هذا الإطار خلال الزيارة".

هذا ومن المقرر أن يصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى الصين، غدا الثلاثاء، في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأعلنت عن الزيارة المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أمس الأحد، لكنها لم تخض في تفاصيل برنامج زيارة رئيسي.

والتقى الزعيمان في سبتمبر الماضي في سمرقند بأوزبكستان.

المصدر: RT