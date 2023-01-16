صادرات النفط الإيرانية تسجل مستوى قياسيا

وصلت صادرات النفط الإيرانية في آخر شهرين من 2022 إلى مستويات مرتفعة جديدة واستهلت 2023 ببداية قوية رغم الحظر الأمريكي، وفقا لشركات تتبع تدفقات الخام وبلغت 1.23 مليون برميل.

وارتفعت صادرات إيران خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتبلغ ذروتها منذ عام 2019، وفقا لبعض التقديرات.

وقالت شركة "إس.في.بي إنترناشيونال" لاستشارات الطاقة إن صادرات إيران من النفط الخام في ديسمبر بلغت في المتوسط 1.137 مليون برميل يوميا، بما يشكل ارتفاعا مقداره 42 ألف برميل يوميا عن شهر نوفمبر، وبما يشكل أعلى مستوى سجلته الشركة في 2022 بناء على تقديرات سابقة.

وذكرت رئيسة "إس.في.بي" المحللة ساره وخشوري "مقارنة مع إدارة ترامب، لم يكن هناك أي كبح أو تحرك جاد ضد صادرات النفط الإيرانية… صادرات يناير حتى الآن قوية مثل الأشهر الماضية".

وقالت شركة "بيترو-لوجيستيكس" الاستشارية التي تتبع تدفق إمدادات النفط إنها ترى أيضا توجها صعوديا لصادرات الخام الإيرانية وترى أنها وصلت في ديسمبر لأعلى مستوى منذ مارس 2019.

وتقدر شركة "كبلر" للمعلومات أن صادرات الخام الإيرانية بلغت 1.23 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022 وتعادل تقريبا مستوى بلغته في أبريل 2019 (1.27 مليون برميل يوميا).

وقالت شركة التحليل "فورتيكسا" ان واردات الصين من النفط الإيراني وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت معظم هذه الواردات إلى شاندونغ، حيث تعمل المصافي الخاصة في الصين.

المصدر: "إرنا"