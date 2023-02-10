 
مباشر
عاجل
تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq4p

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وآمال بتعافي الطلب على الخام في الصين.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.24% إلى 77.87 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 84.40 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأغلقت عقود الذهب الأسود عقود أمس عند 84.50 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 78.06 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس