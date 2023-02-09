RT تكشف عن منتجات ذراع "الجيش المصري" الجديد للأمن الغذائي بعد أن افتتحه السيسي

حصلت RT على صور لبعض المنتجات التي ينتجها مصنع "سايلو فوذز"، والذي افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية منه اليوم الخميس.

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وتضمنت المنتجات في المرحلة الثانية إقامة مصنع "الحلاوة والطحينة"، وهي خطوط سويسرية الصنع من شركة BUHLER العالمية، ويضم المصنع 5 خطوط إنتاج، خط خاص لإنتاج الطحينة، و3 خطوط خطوط لإنتاج الحلاوة، وخط إنتاح حلاوة بار، وخط إنتاج حلاوة علب، و خط إنتاج حلاوة سبريد، بالإضافة إلى 3 خطوط خاصة لتحميص السوداني والسمسم.

ويضم المصنع 9 خطوط إنتاج، منها ثلاثة خطوط إنتاج الجبن الأبيض (فيتا)، ويحتوي على عدد 3 خطوط تعبئة جبن أبيض عبوات، ينتج عبوات 250جم و500 جم، كما يضم المصنع ستة خطوط إنتاج لبن معقم (سادة ونصف دسم وخالي دسم) ومحلى بالطعوم (شيكولاتة، فراولة، موز)، ويحتوي على عدد 3 خطوط تعبئة لبن وهي تنتج عبوات 125 مل و200 مل و1 لتر، بالإضافة إلى مرحلة تعبئه السمن.

ويعد المصنع ذراع "الجيش المصري" الجديد الذي دخل السوق حاليا، لتحقيق الأمن الغذائي باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه.

المصدر: RT