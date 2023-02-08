الدولار يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، ولقيت أسعار الذهب الأسود دعما من تراجع العملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.36% إلى 77.42 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.16% إلى 83.82 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء ذلك الارتفاع مع تراجع الدولار الذي يجعل من النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.06% إلى 103.3810 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ