ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في التعاملات الرسمية

حدد مصرف سوريا المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6800 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة رقم 2 الصادرة اليوم الأحد عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7340.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة رقم 1 الصادرة قبل أيام، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6650 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ7328.97 ليرة لليورو الواحد.

المصدر: سانا