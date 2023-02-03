"كايرو هاوس".. كيف سيتحول أشهر مجمع في قلب القاهرة لفندق ضخم؟

تستعد الحكومة المصرية لتحويل مبنى مجمع التحرير الحكومي الشهير بوسط القاهرة، إلى مبنى فندقي وذلك ضمن تغييرات كبيرة ستحدث خلال الفترة المقبلة.

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وقال موقع Oxford Capital Group أحد أعضاء التحالف الفائز بمخطط التطوير، إنه سيتم تغيير اسم مجمع التحرير إلى (كايرو هاوس) "Cairo House"، ليتحول إلى فندق فاخر ومجمع متعدد الاستخدامات.

ويستهدف مخطط التطوير والبالغة قيمته أكثر من 200 مليون دولار أمريكي إعادة تطوير المجمع وخلق مزيج رائد وتنمية استخدامات المبنى، لإعادة تصور وسط القاهرة والاستثمار المستقبلي في الاقتصاد المصري.

وبحسب تصميم المعماري سيتضمن "Cairo House" أكثر من 450 غرفة فندقية فاخرة وشقة فندقية، والعديد من أماكن تناول الطعام والترفيه ذات المستوى العالمي.

كما سيضم مساحة كبيرة للاجتماعات والفعاليات تبلغ 85 ألف قدم مربع، بما في ذلك أكبر مكان على السطح في القاهرة.

المصدر: وكالات