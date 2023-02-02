إطلاق رحلات جديدة بين مصر والسعودية

أعلنت شركة "العربية مصر" للطيران عن إطلاق رحلات جديدة بين القاهرة وجيزان في المملكة العربية السعودية.

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وستربط الخدمة الجديدة بين مطار القاهرة الدولي ومطار الملك عبدلله بن عبدالعزيز، من خلال رحلتين أسبوعيا، اعتبارا من 9 أبريل 2023.

وبهذه المناسبة، صرح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا التوسع في السوق السعودي من خلال إضافة جيزان إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من مركز عملياتنا في مصر، وستسهم الرحلات الجديدة في دعم وتعزيز الروابط الثقافية بين مصر والسعودية؛ فضلا عن الاستمرار في توفير خيارات السفر الاقتصادي والقيمة المضافة للمسافرين بين كلتا المدينتين".

وتعتبر الوجهة الجديدة (جيزان) الوجهة الحادية عشرة التي تسير إليها "العربية مصر" في المملكة العربية السعودية، بعد كل من الرياض وجدة والدمام وتبوك والطائف والجوف وحائل وأبها والقصيم والمدينة المنورة.

وتشغّل مجموعة "العربية للطيران" أسطولا حديثا من طائرات "إيرباص" A320 وA321، والتي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية.

وتقدم "العربية للطيران" أيضا برنامج الولاء المبتكر "Air Rewards" الذي يتيح للمسافرين اكتساب النقاط وتحويلها واستبدالها بعروض السفر. ويمكن للمسافرين كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار معقولة مع خدمة "سكاي كافيه".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الخدمة الجديدة تهدف إلى تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

المصدر: صحيفة "سبق"