بعد قرار السعودية.. كم ستبلغ تكلفة سفر المصريين إلى المملكة؟

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل التأشيرة الجديدة لأداء العمرة .

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وقال عادل حنفي في تصريحات متلفزة: "السعودية أصدرت تأشيرتك تذكرة للسياحة الدينية، حيث بإمكان حاملي أي تأشيرة سفر لأي دولة النزول ترانزيت بالسعودية ويمكنه دخول السعودية".

وتابع عادل حنفي: "التأشيرة يمكن أن يحصل عليها الفرد خلال دقائق معدودة وتمكنه من المكوث في المملكة لمدة 4 أيام ويمكنه تأدية مناسك العمرة".

من جانبه، قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة، إن السعودية تسمح بتأشيرة مجانية وإقامة 4 أيام لزيارة المملكة وأداء العمرة، والهدف منها تنشيط سياحة العمرة بالسعودية.

وأضاف أن السعودية تحاول جذب السياحة الدينية من خلال تأشيرة زيارة وليست تأشيرة عمره، مؤكدا أن المقصود بها تنشيط السياحة بالسعودية والاستفادة من العمرة ولتنشيط الخطوط السعودية وليس الهدف منها العمرة مباشر.

وأعلنت الحكومة السعودية عن تكلفة تذكرة السعودية الجديدة حيث سيكون مرتبط بسعر تذكرة الطيران والمطار الخاص بالوجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة، ويتراوح متوسط سعر تذكرة السعودية الجديدة ذهاب وعودة من الخطوط الجوية السعودية من مصر بين 7000 آلاف جنيه و11 ألف جنيه مصري، بدون الاضطرار لدفع رسوم فيزا السعودية، بالإضافة إلي رسوم دفع حجز الغرفة للإقامة بإحدى فنادق المملكة ويسجل متوسط سعر الـ4 ليالي في فنادق مكة المكرمة متوسطة التقييم على مواقع حجز الفنادق السعودية بين 1000 جنيه و3000 جنيه ومصروفات التنقل من الفندق وإلي الحرم يمكن أن يصل إجمالي العمرة نحو 12 ألف جنيه.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الخدمة الجديدة تهدف إلى تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

المصدر: وسائل إعلام مصرية