الحكومة العراقية تعلن استرداد 80 مليون دولار من أموال "سرقة القرن"

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، استرداد 80 مليون دولار من أموال "سرقة القرن" البالغة 2.6 مليار دولار أمريكي.

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وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية: "وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهربة إلى الخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار أمريكي، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".

وبذلك تكون بغداد قد نجحت في استرداد دفعة جديدة من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف "بسرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت هيئة النزاهة في العراق أن السلطات استردت دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.6 مليار دولار) من أموال "سرقة القرن".

وقبل ذلك في نهاية نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استرجاع مبلغ 124 مليون دولار في وقت قياسي.

وبحسب بيانات عراقية رسمية، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 2.6 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، وقد صدرت أوامر قضائية باعتقال المتهمين بالاختلاس، لكن معظمهم هاربون خارج العراق.

المصدر: RT