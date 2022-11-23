"النزاهة العراقية" تنشر تفاصيل جديدة بشأن "سرقة القرن"

كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية عن مبالغ أخرى منهوبة من أموال الأمانات الضريبية في "سرقة القرن"، بعد أن قدّرت سابقا بـنحو 2.5 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي، اليوم الأربعاء، في القضية التي أصبحت حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها: "شكّلت اللجنة النيابية لجنة تحقيق خاصة بقضية سرقة أموال الضريبة، واستضافت عددا كبيرا من المسؤولين والجهات الحكومية بما فيها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتحقيق بشأن (سرقة القرن)".

وبيّن أن "تقرير وزارة المالية حدّد اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار خلال سنة، أمّا وقبل الفترة المحدّدة فهناك الكثير من المبالغ التي سُرقت فضلا عن أمانات التعرفة الجمركية".

الجدير بالذكر أنه وعلى إثر انكشاف السرقات، تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت على أثر ذلك عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، فضلا عن قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك عوائلهم.

المصدر: شفق نيوز