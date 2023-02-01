"الفساد انتصر".. تركيا تتخلى عن بناء مصنع مسيرات "بيرقدار" في أوكرانيا بعد طلب "وقح"

ذكرت "كومسومولسكايا برافدا" أن شركة "بيكار"، التي تنتج مسيرات بيرقدار، تخلت عن بناء مصنع للطائرات بدون طيار بالقرب من كييف بعد طلب رشوة بقيمة 10 ملايين دولار من مسؤولين أوكران.

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ووصفت الصحيفة الروسية الطلب الأوكراني بالحقيقة الصادمة، واعتبرته طلبا وقحا وقالت في تقرير لها إن الفساد انتصر في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحفية أوكرانية أوضح الرئيس التنفيذي للشركة التركية للتصنيع العسكري "بيكار" خلوق بيرقدار الأسباب التي تقف وراء التخلي عن المشروع في أوكرانيا، وقال إن مسؤولين في أوكرانيا ابتزوا منه مبلغ 10 ملايين دولار مقابل ربط المصنع المستقبلي بشبكة الكهرباء.

وعلاوة على ذلك طلب المسؤولون الأوكران فترة عامين من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع، وعندما سألته الصحفية عن تكلفة هذه "الخدمة" في تركيا رد خلوق بيرقدار "صفر" كما أنه يمكن الحصول على الأوراق اللازمة في غضون 2-3 أيام.

وفي أغسطس 2022، في ذروة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فجرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنباء عن عزم شركة "بيكار" تشييد مصنع لمسيرات هجومية من طراز "بيرقدار" بصواريخ موجهة بالليزر مضادة للدبابات في أوكرانيا.

وبالفعل استحوذت الشركة التركية على قطعة أرض بالقرب من كييف، كما خططت الشركة لاستخدام المحركات الأوكرانية في طائراتها بدون طيار، ولم يكن المشروع عبارة عن مصنع تجميع، بل مصنع بدورة كاملة تتضمن إنتاج هياكل الطائرات والإلكترونيات والبرمجيات لكن في أكتوبر الماضي تخلت الشركة التركية عن فكرة البناء.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"