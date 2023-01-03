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تركيا تعلن قيمة مبيعاتها من مسيرات بيرقدار العام الماضي

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تركيا تعلن قيمة مبيعاتها من مسيرات بيرقدار العام الماضي
أحد مصانع بايكار التركية
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أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية عن جني 1.18 مليار دولار من صادراتها خلال العام الماضي.

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ونشر سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة "بايكار"، تغريدة على "تويتر" تضمنت بيانات حول صادرات الشركة خلال العام الماضي.

وقال إن نسبة التصدير ضمن مبيعات "بايكار" وصلت إلى 99.3 بالمئة، مركزا على أن شركته تواصل تطوير المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، معتمدة في ذلك على إمكاناتها المحلية والوطنية.

ووفقا للبيانات، وقعت "بايكار" خلال عام 2022 عقود تصدير مع 27 دولة، بإجمالي عائدات بلغت 1.18 مليار دولار.

المصدر: الأناضول

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