شركة تركية تكشف النقاب عن" بيرقدار" المطورة

نشرت شركة Baykar التركية مقطع فيديو أظهر أول رحلة جوية حققتها مسيَّرة Bayraktar Kızılelma التركية المطورة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن مسيّرة "بيرقدار كيزيل يلما" بمقدورها التسارع حتى سرعة 630 كلم/ساعة والصعود إلى ارتفاع 11000 متر والبقاء في الجو لمدة 5 ساعات.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه تم تصميم المسيّرة الجديدة كمسيّرة بحرية شبحية مزوّدة بمحرك توربو. ويبلغ وزنها عند الإقلاع 6000 كلغ، بما فيه 1500 كلغ للحمولة القتالية المفيدة.

وأعادت وسائل الإعلام إلى الأذهان أن كلمة (يلما) تترجم من اللغة التركية كتفاحة حمراء.

يذكر أن النسخة الأساسية لمسيّرة "بيرقدار" التركية التي يستخدمها جيش نظام كييف تصعد إلى ارتفاع 8200 متر وتبقى في الجو لمدة 27 ساعة. وتبلغ سرعتها القصوى 220 كلم/ساعة.

المصدر: تاس