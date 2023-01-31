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انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تداولات اليوم الثلاثاء، وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل خسارة شهرية بأكثر من 3%، ويأتي ذلك قبل اجتماع مرتقب لمجموعة "أوبك+".

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.37% إلى 76.83 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.13% إلى 83.94 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مجموعة "أوبك+"، التي تضم منتجين من منظمة "أوبك" وخارجها، الأسبوع الجاري بتاريخ 1 فبراير 2023، وسيعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو من خلال الإنترنت.

ويتوقع خبراء أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة دون تغيير.

المصدر: RT + بلومبرغ

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