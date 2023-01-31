مسؤول مصري: العرب يرغبون في الاستثمار بالعاصمة الجديدة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر خالد عباس، عن وجود عروض مغرية من دول الخليج للاستثمار في مصر.

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وأضاف خلال مشاركته في إحدى الندوات الاقتصادية اليوم، أنه يتم التعامل مع معطيات السوق كتحد يمكن تجاوزه، مؤكدا أن تأجيل مدد التنفيذ تجربة غير مفيدة للقطاع بشكل عام، لافتا إلى أن "الشركة تلقت عروضا خليجية كبرى للاستثمار بالعاصمة وندرس مشروعات جديدة قريبا".

وأوضح أن شركة العاصمة تقوم بتقديم خدمات مختلفة عن التي تقدمها المدن الجديدة، كما أن المستثمرين العرب لديهم رغبة كبيرة في تنفيذ بمشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى إن "السوق العقاري يشهد حاليا بعض التحديات وليس الأزمات، فالتحدي له مميزات ويضم فرص أيضا"، موضحا أن الفترة الحالية تستدعي التفكير بشكل غير تقليدي، موضحا أن أوقات التحديات تتجه نحو العقار.

المصدر: القاهرة 24