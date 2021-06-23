مصر.. مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل دواوين الوزارات إلى العاصمة الإدارية

أفاد هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري بأن "كل دواوين الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية، من أول الوزير حتى آخر موظف في الوزارة، بإجمالي 60 ألف موظف".

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وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أشار هاني محمود إلى أن "الإدارات التي تقدم خدمات جماهيرية مباشرة سيبقون في القاهرة لحين الانتهاء بالكامل من العاصمة الجديدة"، موضحا أن "الموظفين سيعملون بدون ورق وكل الأرشيفات نقلتها وزارة الاتصالات إلكترونيا".

وكشف محمود أن "كل النظم الجديدة التي سيعمل عليها الموظفون هي نظم إلكترونية حديثة، وهي استرشاديه على أن تطبق على جميع الجهات في المستقبل".

كما أوضح مستشار رئيس الوزراء المصري أن "منصة مصر الرقمية تمثل نقلة كبيرة حيث تضم بيانات الـ 100 مليون مواطن مصري، وأنه على الشخص أن يسجل الرقم السري له لكي يجد البيانات الخاصة به وبأولاده، وجميع الأفراد، ورقم سيارته".

ولفت إلى أن "الأحكام القضائية على الأشخاص لم تضاف للبوابة ولكنها ستضاف في الفترة المقبلة"، مضيفا أن "البوابة تضم 37 خدمة تشمل الرخصة والبطاقة والتوكيلات، بإشراف من وزارة الاتصالات التي ستعمل على تقديم كل الخدمات عن طريق البوابة".

وأكد "افتتاح 400 مكتب قطاع خاص في القرى والنجوع من أجل تسهيل استخدام الشخص للخدمات الحكومية عن الطريق الإلكتروني"، وأكمل: "في المستقبل بقى، لما يتم رقمنة جميع الخدمات ويتم تقديم كل الخدمات بشكل إلكتروني، هتتعمل كل حاجة وأنت في المكتب، وهتروح فقط على الإمضاء ومش هتقف طوابير، مصر بتقدم بشكل غير طبيعي والعاصمة الإدارية بشرة خيرة للمصريين كلهم".

المصدر: "الوطن"