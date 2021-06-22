مصر.. الحكومة تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية أيمن حمزة، أنه ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كيلو/وات في الكهرباء.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أنه "بداية من شهر يوليو سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية بزيادة 10 قروش".

وأشار إلى أنه تمت هيكلة أسعار الكهرباء وفق خطة مدتها 5 سنوات، وتم الإعلان عنها بالكامل، مضيفا: "أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية".

وأضاف حمزة: "من يزد استهلاكه على ألف كيلو/وات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء".

المصدر: مصراوي