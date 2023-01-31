كيف كان أداء الاقتصاد السعودي في 2022؟

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الرابع من 2022 نموا بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021 فيما حقق الاقتصاد السعودي نموا في 2022 بنسبة 7.8%.

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وجاء ذلك خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نموا إيجابيا بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نموا إيجابيا بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق 2021.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نموا إيجابيا بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق 2021.

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 1.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

المصدر: سبق