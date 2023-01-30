مصر.. مشروع سعودي إماراتي عملاق على أرض الحزب الوطني المحترق في التحرير (صور)

تخطط السعودية لتنفيذ مشروع عملاق في مصر على أرض الحزب الوطني المحترق إبان ثورة 25 يناير 2011 في مصر.

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وينفذ المشروع بين التحالف الثلاثي وهم الشركة السعودية المصرية للتعمير و"الشعفار" للمقاولات الإماراتية، و"إينوفو" القابضة الإنجليزية، حيث يستهدف إقامة أبراج سياحية سكنية تجارية بارتفاع يتجاوز الأربعين طابقا، على أرض الحزب الوطني المنحل الواقعة على مساحة 16 ألف متر مربع بميدان التحرير أمام كورنيش النيل.

وستتولى السعودية المصرية أعمال التطوير والتسويق والمبيعات، وتقوم الشعفار بأعمال التنفيذ والمقاولات، بينما يكون التمويل من خلال إينوفو الإنجليزية القابضة، منوها بأنه لم يتم الاتفاق بعد على الحصص بين الشركاء، ولكن للشريكين الأجانب الحصة الأكبر لمسؤوليتهما عن التمويل.

وأكد أن هذا المشروع هو أول تعاون محتمل بين السعودية المصرية والصندوق السيادي في مصر، مشيرا إلى تطلع شركته لمزيد من التعاون المستقبلي، لاسيما أن الصندوق يمتلك مجموعة من الأراضي المتميزة والمشروعات المهمة التي تمثل فرصا استثمارية مهمة للشركة.

المصدر: RT