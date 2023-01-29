مصر والسعودية تنسقان برنامج الاعتماد المهني للعمالة المصرية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية اليوم الأحد تنسيقها مع الجانب السعودي في الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني، وضخ عمالة مصرية مدرّبة وماهرة إلى سوق العمل السعودي.

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وأشارت إلى المشاورات الراهنة بين الجانبين لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريبًا حول البنود الخاصة بالبرنامج، وطرق تطبيقه.

وحسب البيان الصادر من القوى العاملة، التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم بديوان عام الوزارة، وفدا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي؛ لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة.

ويعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم إلى المملكة، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين يعتمد المسار الثاني على فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضًا.

المصدر: القاهرة 24