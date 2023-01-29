لأول مرة في تاريخها.. قيمة أسهم الشركات في البورصة المصرية عند أعلى مستوياتها

حققت قيمة أسهم الشركات المسجلة في البورصة المصرية أعلى مستوى في تاريخها، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وتجاوز رأس المال السوقي (القيمة السوقية) لأسهم الشركات في البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد مستوى 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، مدعوما بنشاط قوي للأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات والصناعة.

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وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 2.5 في المئة، مسجلا 17201.22 نقطة، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.01 في المئة، مسجلا 3062.75 نقطة.

المصدر: وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية