البورصة المصرية تحقق مكاسب كبيرة

حققت البورصة المصرية مكاسب كبيرة بعد خروج صفوان ثابت مالك ومؤسس شركة جهينة ونجله سيف ثابت العضو المنتدب السابق للشركة، من السجن، بعد احتجازهما لنحو عامين.

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وأوضح موقع "القاهرة 24" أن البورصة المصرية أوقفت التداول على سهم جهينة للصناعات الغذائية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10% صعودا، حيث ارتفع سعر سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بأكثر من 10%، ليرتفع سعر السهم من 9.5 جنيه إلى أكثر من 9.8 جنيه في أول 10 دقائق من التداول.

وخلال الأسبوع الجاري، بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة نحو 17 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.787 مليون ورقة منفذة على 425 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 28.1 مليار جنيه وكمية تداول 3.3 مليون ورقة منفذة على 348 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 84.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.57% خلال الأسبوع، في حين مثلت تعاملات المصريين 82.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.1%، وسجل العرب 6.7%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 33.8 مليون جنيه والعرب صافي شراء بنحو 91.7 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

المصدر: "القاهرة 24"