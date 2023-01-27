المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لأسعار المنتجات النفطية الروسية

أفاد ممثل المفوضية الأوروبية بأن المفوضية قدمت فكرة لفرض سقف على أسعار المنتجات النفطية القادمة من روسيا.

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وقال المسؤول الأوروبي: "اقترحت المفوضية هيكلا لسقف أسعار المنتجات النفطية الروسية، هذا الإجراء منسق بشكل وثيق مع شركاء في مجموعة السبع".

ووفقا للمسؤول "دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات تجارية إضافية ضد مينسك من أجل رفع هذه القيود إلى مستوى القيود المفروضة على موسكو".

وأشار المسؤول بالمفوضية الأوروبية إلى أن "هذه القيود الإضافية (على بيلاروس) يقترح أن تشمل صادرات (المواد النفطية) وحظر خدمات".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لوضع سقف لسعر شراء الوقود الروسي مثل الديزل عند مستوى 100 دولار للبرميل، مع سقف أقل قدره 45 دولارا للبرميل للمنتجات الأخرى الأقل جودة.

وفي 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.

من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023.

المصدر: نوفوستي