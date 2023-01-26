ماسك يسعى لجمع 3 مليارات دولار لسداد بعض ديون "تويتر"

أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، يسعى لجمع مليارات الدولارات للمساعدة في سداد ديون "تويتر".

وأجرى فريق ماسك محادثات مع مستثمرين لجمع هذا المبلغ، وسداد بعض الديون البالغة 13 مليار دولار على "تويتر".

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إنه في ديسمبر الماضي، ناقش ممثلو ماسك بيع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أسهم "تويتر".

وأضاف فريق ماسك للأشخاص المطلعين على الشؤون المالية للشركة إن عملية جمع الأموال، إذا نجحت، يمكن استخدامها لسداد جزء من الدين الذي يحمل أعلى معدل فائدة ضمن حزمة قروض "تويتر" البالغة 13 مليار دولار.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن البنوك التي لديها ديون بقيمة 13 مليار دولار والتي دعمت استحواذ ماسك على "تويتر"، لم تتلق بعد أي إشعار رسمي بأي مدفوعات.

واستحوذ ماسك، في أكتوبر الماضي، على "تويتر" مقابل صفقة قدرت بـ 44 مليار دولار.

وقبل أيام، حطم الملياردير الأمريكي، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس أكس"، إيلون ماسك، رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" بتحقيق أكبر خسارة لثروة على الإطلاق.

المصدر: money control