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تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار

مال وأعمال

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تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد، للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بسياسات حكومة محمد شياع السوداني الاقتصادية، وطالبوا رئيس الحكومة باتخاذ قرارات تعيد للدينار العراقي سعره الطبيعي.

وأضاف، أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفع مؤخرا من 148 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، إلى 170 في الأيام الأخيرة وانخفض اليوم إلى 161 ألفا.

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار  

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار  

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار  

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار  

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار  

تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب الدولار  

المصدر: RT

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