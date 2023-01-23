بسبب أزمة الدولار.. رئيس الحكومة العراقية يعفي مسؤولا كبيرا من منصبه

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أعفى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب من منصبه.

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وذكر مراسلنا، أن السوداني وافق على إعفاء غالب بناء على طلبه. وأضاف، أن السوداني كلف علي محسن العلاق المحافظ السابق بإدارة البنك بالوكالة.

ويشهد العراق في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ووصل إلى 170 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بعد أن كان 148 ألفا لكل 100 دولار.

المصدر: RT