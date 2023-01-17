برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تتخذ خطوة وصفت بأنها "نقلة نوعية"

أقر مجلس الوزراء السعودي تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى "هيئة عامة للأمن الغذائي"، ووافق على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

جاء ذلك في جلسة عقدها اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وحول تلك الخطوة نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للأمن الغذائي" عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل "مؤسسة الحبوب إلى هيئة للأمن الغذائي، "ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

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ووصف الفضلي القرار بأنه "نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي"، وأوضح أن "هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة".

المصدر: "واس"