السعودية.. ارتفاع المتوسط السنوي للتضخم

أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، ارتفاع متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية في العام 2022 إلى 2.5%، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 بنسبة 3.3% مقارنة بنظيره من 2021.

ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

المصدر: وسائل إعلام سعودية