الاتحاد الأوروبي يؤكد تحويل 3 مليارات يورو لكييف

حول الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو إلى أوكرانيا كأول شريحة في إطار برنامج المساعدة الائتمانية الكلية للائتمان للبلاد، حسبما أفادت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء.

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وقالت المفوضية في بيان لها: "أرسل الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أول دفعة من المساعدة بقيمة 3 مليارات يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية البالغة قيمتها 18 مليار يورو".

وكان الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أعلن أمس الاثنين، أن المفوضية تعتزم تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أمس مذكرة تفاهم، تنص على إمداد كييف بمبلغ 18 مليار يورو، كقرض مالي مسهل بفترة سداد تصل إلى 35 عاما.

المصدر: وكالات