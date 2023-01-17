مصر تستعد لتدشين أكبر مصنع من نوعه في العالم

تستعد مصر لافتتاح أكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خلال أيام، حيث تم الانتهاء منه بالكامل في النصف الثاني من العام الماضي.

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وتابع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، تحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تزيد على 23 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

كما تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع، ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

ويستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، كما تم توقيع عقد الانشاء في 9 يوليو عام 2020 وكان المنتظر تنفيذه في 14 شهرا بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام .

المصدر : وسائل إعلام مصرية