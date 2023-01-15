"إيني" تعلن كشفا غازيا جديدا هاما قبالة السواحل المصرية

أعلنت شركة إيني (Eni) الإيطالية عن اكتشاف حقل غاز جديد، في منطقة امتياز "نرجس" البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.

وأضاف بيان الشركة الإيطالية، الصادر اليوم الأحد، أن هذا الاكتشاف يعتبر من أهم الاكتشافات في منطقة "نرجس -1"، الموجودة بشرق البحر الأبيض المتوسط، وستعمل الشركة على تطوير هذه المنطقة الغنية بالغاز، وذلك بعد توليها مهام التنقيب عن الغاز بعد إبرام اتفاق مع الحكومة المصرية.

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وتوجد إيني في مصر منذ عام 1954، وتعد الشركة حاليا المنتج الرائد في البلاد، إذ يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات نحو 350.000 برميل من النفط يوميا.

وتماشيا مع استراتيجية net-zero بحلول عام 2050، تشارك إيني في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.

المصدر: قناة القاهرة الإخبارية