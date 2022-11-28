مصر تعلن عن تنقيب جديد للغاز في البحر المتوسط

أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي حصولها على حقوق تنقيب جديدة عن الغاز بمنطقة دلتا النيل البحرية في مصر.

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وقالت الشركة، إنها حصلت على منطقتي امتياز في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المصرية من شركة إيجاس (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)، حسب بيان نشرته الشركة بموقعها الإلكتروني.

وسبق أن فازت شركة النفط البريطانية بي بي خلال العام الجاري (2022) بـ3 مناطق امتياز أخرى، منطقة شمال الفيروز البحرية بالتساوي مع إيني -المشغّلة للامتياز-، ومنطقة شمال طيبة بنسبة 100%، كما فازت بحقوق التنقيب عن الغاز في امتياز كينغ مريوط البحري خلال شهر يونيو/حزيران (2022) بنسبة 100%.

وفقًا للبيان، استحوذت شركة النفط البريطانية على حصة بنسبة 82.75% في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية، أمّا شركة وينترشال ديا فتمتلك 17.25%.

وتغطي منطقة الامتياز الجديدة مساحة 1038 كيلومترًا مربعًا، ويتراوح عمق المياه من 600-1600 متر.

كما حصلت الشركة على حصة بنسبة 50% في ترخيص "بيلاتريكس- سيتي إيست"، بالتساوي مع شركة إيني الإيطالية، المشغّلة لمنطقة الامتياز.

ويغطي هذا الامتياز مساحة 3 آلاف و440 كيلومترًا مربعًا، ويتراوح عمق المياه بين 100-1200 متر.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون بالشركة البريطانية أنجا إيزابيل دوتزنراث أهمية مصر لشركة بي بي البريطانية، إذ وُجِدَت لقرابة 60 عامًا في البلاد، وكانت شريكًا داعمًا للقطاع باستثمارات تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار.

وقالت، إن شركة بي بي البريطانية تتطلع قُدمًا لإحراز المزيد من النجاح في المستقبل، ومواصلة الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بالسوق المصرية، وستدعم ذلك من خلال توفير إمدادات الغاز بتكلفة تنافسية.

كما إن الشركة ستدعم مصر في خطط انتقال الطاقة من خلال استكشاف فرص النمو بقطاع الهيدروجين، على سبيل المثال.

بينما أوضح الرئيس الإقليمي للشركة في مصر والجزائر وليبيا كريم علاء إن بي بي البريطانية حصلت على 4 مناطق استكشاف جديدة، إلى جانب تمديد مساحة بإحدى الامتيازات.

وأشار إلى أن هذه المستجدات ستوفر إمكانات اكتشاف الغاز وتطويرها باستخدام البنية التحتية الحالية.

المصدر : وسائل إعلام مصرية