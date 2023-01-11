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البنوك المصرية تجمع مليارات الجنيهات في 6 أيام

مال وأعمال

البنوك المصرية تجمع مليارات الجنيهات في 6 أيام
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ارتفعت حصيلة بيع شهادات الـ25% المطروحة من البنك الأهلي في مصر لتسجل 110 مليارات جنيه بنهاية تعاملات فروع البنك أمس الثلاثاء وذلك منذ إصدارها في 4 يناير الماضي.

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وكان نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، قال في وقت سابق، إن 50% من أموال شراء هذه الشهادات من خارج القطاع المصرفي، و50% من داخل البنوك أو نتيجة التنازل عن مدخرات دولارية، موضحًا أن هذه الشهادة متاحة لكل من له حساب سواءً المصريين أو الأجانب، ومن غير المعلوم توقيت وقف طرحها، لذا يجب على الراغبين سرعة شرائها.

وكان بنكا الأهلي ومصر، أعلن الأربعاء الماضي 4 يناير 2023، طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 % يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 % يصرف شهريا.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.

يتراوح سعر العائد على شهادة 25% من البنك الأهلي المصري نحو 25% بدورية صرف نهاية مدة الشهادة، 22.5% بدورية عائد ثابت يصرف شهريًا.

المصدر: القاهرة 24

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