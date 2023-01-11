الدولار يكسر الأرقام القياسية في مصر أمام الجنيه ويصل إلى مستوى تاريخي

ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 29.19 جنيه للشراء، و29.20 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

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وسجل 29.05 جنيه للشراء، و29.15 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وجاء ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% ، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%.

المصدر: RT