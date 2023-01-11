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الدولار يكسر الأرقام القياسية في مصر أمام الجنيه ويصل إلى مستوى تاريخي

مال وأعمال

الدولار يكسر الأرقام القياسية في مصر أمام الجنيه ويصل إلى مستوى تاريخي
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ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 29.19 جنيه للشراء، و29.20 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

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وسجل 29.05 جنيه للشراء، و29.15 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وجاء ارتفاع الدولار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% ، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%.

المصدر: RT

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